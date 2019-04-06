Швейцария будет представлять интересы США в Венесуэле

Новости мира: В связи с разрывом дипломатических отношений между США и Венесуэлой, американские интересы будет представлять Швейцария.

В условиях разорванных дипломатических отношений между США и Венесуэлой представителем американских интересов в стране станет Швейцария, сообщает госдепартамент США. В пятницу Швейцария и США подписали соответствующее соглашение.

"США выражают глубочайшую признательность Швейцарии за то, что она согласилась взять на себя эту важную функцию и помогать американским гражданам", - говорится в сообщении госдепа.

"Пока это соглашение не вступило в силу, находящиеся в Венесуэле граждане США, которым требуется срочная помощь, могут там, где это возможно, обратиться в посольства и консульства США в соседних странах", - отмечает ведомство.

Госдепартамент подчеркивает, что на данный момент гражданам США не рекомендовано приезжать в Венесуэлу, а тех, кто там находится, призывают покинуть страну. В середине марта венесуэльские власти заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа. В сообщении отмечалось, что "нахождение дипломатического персонала США на венесуэльской территории представляет риск для мира, целостности и стабильности в стране".

"Правительство Венесуэлы в то же время информирует о наличии воли к возобновлению переговоров по учреждению миссий интересов, которые должны проходить под эгидой соответствующих представительств при ООН", - говорилось в коммюнике.

В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.