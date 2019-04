Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы

Новости мира: Против венесуэльских нефтяных компаний и танкеров США ввели санкции.

Вашингтон принял пакет масштабных санкций против двух нефтяных компаний Венесуэлы и 35 судов, которые режим Мадуро использует для экспорта нефтепродуктов.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против двух компаний – Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc., работающих в нефтяном секторе Венесуэлы, а также против судна Despina Andrianna, которое использовалось для транспортировки нефти на Кубу", отмечается в заявлении. Кроме того, в санкционный список попали 34 судна, связанные с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая уже находится под ограничениями министерства финансов США.

"Эти действия направлены против объектов и судов, с помощью которых прежний режим Мадуро продолжал подрывать благосостояние и демократию, на которые заслуживает Венесуэла", - подчеркивается в заявлении. При этом отмечается, что власти Венесуэлы продолжают набивать свои карманы доходами от распродажи природных ресурсов, принадлежащих народу страны.

"Соединенные Штаты принимают меры для прекращения этой и других коррупционных схем Николаса Мадуро и внешних деятелей. Мы поощряем компании, банки и другие учреждения воздерживаться от предоставления услуг, которые поддерживают репрессивную практику режима. Мы также призываем страны принимать соответствующие правовые меры против Мадуро и его партнеров по зарубежным активам и не допустить их перемещения в их страны", - отметили в Государственном департаменте США. При этом американская администрация пообещала применять всю полноту экономического и дипломатического влияния для завершения мирного перехода к свободной, процветающей и стабильной Венесуэле.