Вашингтон не позволит, чтобы РФ оставила при власти Мадуро

Новости мира: Майк Помпео заявил, что Штаты не дадут России сохранить при власти Мадуро.

Соединенные Штаты Америки не допустят, чтобы Россия смогла помочь сохранению власти режима Николаса Мадуро в Венесуэле, как это произошло с режимом Башара Асада в Сирии. Об этом сказал в пятницу в эфире программы Fox & Friends государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Здесь (в ситуации в Венесуэле - ред.) речь идет о нашем соседстве. Здесь все будет совсем иначе", - отметил Помпео в ответ на вопрос, или не повторится развитие событий в Венесуэле с ситуацией в Сирии, где Россия пытается защитить действующий режим.

"Президент Трамп дал понять, что мы имеем важный национальный интерес в том, чтобы венесуэльский народ получил демократию, которую он заслуживает", - подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что Венесуэла раньше была богатой страной. "Мы вернем их к этому", - отметил госсекретарь США. При этом глава Госдепа подчеркнул, что не будет комментировать варианты, которые будут использовать США в вопросе Венесуэлы. "Президент (Трамп - ред.) дал четко понять, что россияне должны убраться оттуда, и президент также ясно подчеркнул, что Мадуро тоже должен уйти", - сказал государственный секретарь США.

Венесуэла сейчас переживает экономический и политический кризис. В конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые бойкотировала оппозиция и которые не были признаны многими государствами. Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.