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Жителям Британии начали выдавать паспорта без надписи "Евросоюз" на обложке

Жителям Британии начали выдавать паспорта без надписи "Евросоюз" на обложке
13:18 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости мира: Британцы начали получать паспорта нового образца без надписи "Европейский Союз" несмотря на то, что Британия еще не вышла из ЕС.

Жителям Британии начали выдавать новые паспорта без надписи "Европейский Союз" на обложке, несмотря на задержку Brexit. Подтверждением этому служит пост британки, которой выдали новый паспорт на замену старого, который заканчивался у нее через несколько месяцев.

Отмечается, что новые паспорта ввели в Британии с 30 марта, обложка сделана в темно-красном цвете. Его стали выдавать в обновленном виде на следующий день после того, как Британия должна была выйти из ЕС. Но по информации,  некоторые граждане все равно могут получить старую версию до исчерпания запасов.

 

Сообщается, что темно-синие паспорта, напоминающие британский дизайн до вступления в ЕС, должны начать выдавать с конца года. Решение об отмене надписи "Европейский Союз" приняли в связи с тем, что Британия покинет ЕС в конце марта, как и было запланировано.

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Напомним, после Brexit граждане Великобритании смогут въезжать в ЕС без виз на короткий срок до 90 дней, при условии, что граждане ЕС будут иметь те же условия во время путешествия в Британию.

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Британия, Выход из ЕС, Brexit, Новые паспорта.
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