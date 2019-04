Жителям Британии начали выдавать паспорта без надписи "Евросоюз" на обложке

Жителям Британии начали выдавать новые паспорта без надписи "Европейский Союз" на обложке, несмотря на задержку Brexit. Подтверждением этому служит пост британки, которой выдали новый паспорт на замену старого, который заканчивался у нее через несколько месяцев.

Отмечается, что новые паспорта ввели в Британии с 30 марта, обложка сделана в темно-красном цвете. Его стали выдавать в обновленном виде на следующий день после того, как Британия должна была выйти из ЕС. Но по информации, некоторые граждане все равно могут получить старую версию до исчерпания запасов.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 апреля 2019 г.