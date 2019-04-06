В Британии оптимистично настроены на переговоры с лейбористами

Новости мира: Британский министр рассказал об успешных переговорах правительства с Лейбористской партией по Brexit.

Британский министр финансов Филипп Хаммонд "оптимистичен" относительно того, что правительство придет к "определенной формы соглашения" с Лейбористской партией для принятия соглашения о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Хаммонд заявил, что переговоры с Лейбористской партией по соглашению о Brexit "продолжаются", добавив, что он ожидает, что стороны обменяются "еще несколькими текстами" в субботу.

Лейбористы в пятницу заявили о "разочаровании, что правительство не предложило реальных изменений или компромиссов".

Хаммонд также сказал, что "оптимистичен" в отношении потенциальных результатов специального саммита Совета ЕС на следующей неделе.

"Я понимаю, что коллегам из ЕС несколько надоело, что процесс продолжается так долго. Но я уверен, что мы это сделаем", - сказал он.

Напомним, британцы начали получать паспорта нового образца без надписи "Европейский Союз" несмотря на то, что Британия еще не вышла из ЕС.