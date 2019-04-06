Страны "Бухарестской девятки" имеют общее мнение об агрессивном поведении России

Новости мира: "Бухарестская девятка" имеет общий взгляд на агрессию со стороны РФ.

У стран "Бухарестской девятки" общий взгляд на безопасность в Европе, в том числе на оценку агрессивных действий со стороны России.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, комментируя встречу министров обороны "девятки" с президентом Польши Анджеем Дудой, информирует День со ссылкой на TVP Parlament.

"Президент подчеркнул, а в дискуссии это подтвердили и гости, "девятка", как показал саммит в Кошице (встреча президентов "Бухарестской девятки" 28 февраля - ред.), демонстрирует единство в вопросах оценки ситуации безопасности. Особенно речь идет об осуждении агрессивного поведения России", - заявил Солох.

Он отметил, что министры обсудили с Дудой вопросы безопасности юго-восточного фланга НАТО, в частности Румынии и Болгарии, а также меры по укреплению безопасности в регионе Черного моря.

По его словам, президент РП обратил внимание на ситуацию в Грузии и недавние события в Керченском проливе, действия России в отношении попытки сделать Азовское море внутренним морем РФ и необходимость реагировать на эти события. Cолох также подчеркнул: некоторые министры стран "девятки" выразили мнение, что действия Германии в контексте поддержки проекта "Северный поток-2" являются опасными не только для Украины, Словакии или Польши, но и могут привести к ослаблению единства в рамках Альянса или европейской солидарности.

В то же время отмечалось, что Германия последовательно поддерживает санкции, наложенные на Россию из-за агрессии против Украины.

Министры обороны "Бухарестской девятки" встречались в пятницу в Варшаве.

Во встрече также принял участие представитель министра обороны США в Европе Ричард Бэнкс Ландолт. "Бухарестская девятка" образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.