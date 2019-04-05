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В Госдуме РФ обвинили Эстонию в "геноциде русскоязычных" и требуют исключить ее из ООН

В Госдуме РФ обвинили Эстонию в "геноциде русскоязычных" и требуют исключить ее из ООН
15:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ruspekh

В Госдуме РФ просят исключить Эстонию из ООН.

В российской Госдуме просят генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из состава организации за слова президента страны о русском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев обратился к генсеку ООН с такой просьбой из-за слов главы эстонского государства Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу для эстонского языка и культуры.

"Все те, кто ненавидит русских и русскую культуру, стремятся унизить и растоптать один из крупнейших языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд - суд истории", - заявил Чернышев.

Чернышев уверен, что запрет на изучение русского языка является геноцидом русскоязычного населения. Он также уверен, что ООН примет меры в отношении Эстонии в связи со словами Кальюлайд.

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Как сообщалось, Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля. Перед визитом в Россию глава Эстонии заявила, что "бессрочное продление двуязычной школьной системы представляет угрозу для существования эстонского языка и культуры и не повышает сплоченность эстонского государства".

В России Кальюлайд должна встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и планирует обсудить с ним конфликты с Украиной и Грузией.

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Эстония, ООН, Госдума РФ, Борис Чернышев.
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