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Лидер Эстонии едет к Путину говорить об Украине

Лидер Эстонии едет к Путину говорить об Украине
12:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президенты РФ Владимир Путин и Эстонии Керсти Кальюлайд обсудят ситуацию в Украине.

В Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд вместе с Владимиром Путиным поговорят про Украину, Грузию и отношения между Российской Федерацией и Эстонией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Отметим, что первое лицо Эстонии стала объектом критики за намерения встретиться с президентом России. Критику вызвала инициатива со стороны эстонского президента, а также то, что информация о темах встречи не сообщалось. В одном из интервью президент Кальюлайд заявила, что будет говорить об Украине, Грузии и отношениях между нашими странами.

"Сама встреча является сигналом. Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом не разговаривают с Россией. Зная, что у нас достаточно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу", - отметила Керсти Кальюлайд.

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Президент подчеркнула, что при этом важно оставаться верными своим ценностям.

"Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы стараемся понять, какие могут быть пути решения для выполнения Минских соглашений. Мы обсудим двусторонние отношения, так как не стоит забывать, что в Эстонии и России все-таки есть двусторонние отношения. Это пограничное сотрудничество, это культурное сотрудничество. Нам предстоит следующий бюджетный период Евросоюза, в котором, как я надеюсь, будет продолжена совместная эстонско-российская программа ЕС. У двух соседей всегда есть темы для разговоров", - добавила президент Эстонии.

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Украина, Эстония, Грузия, РФ, Владимир Путин, Керсти Кальюлайд.
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