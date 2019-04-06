21-ая суббота мобилизации "желтых жилетов" "отметилась" самой низкой явкой

На протесты в 21-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции вышли 22,3 тысячи человек, что является самой слабой мобилизацией с 17 ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщает BFM TV, передает УНН.
"На 21-м дне мобилизации "желтых жилетов" министерство внутренних дел насчитало 22 300 демонстрантов во Франции, в том числе 4000 в Париже. Это самая слабая мобилизация движения с 17 ноября", - пишет издание.
На прошлой неделе в 18 часов в стране было мобилизовано 33 700 протестующих, в том числе 4000 в Париже.
Со своей стороны, "желтые жилеты" оценивают количество людей, которые сегодня вышли на протесты, в 73 420 человек по Франции. В минувшую субботу во время митингов они насчитали 102 713 человек.
Всего 6 апреля в Париже задержали 43 "желтых жилетов".