21-ая суббота мобилизации "желтых жилетов" "отметилась" самой низкой явкой

Новости мира: Во Франции заявили о самой слабой мобилизации "желтых жилетов" за время протестов.

На протесты в 21-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции вышли 22,3 тысячи человек, что является самой слабой мобилизацией с 17 ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщает BFM TV, передает УНН.

"На 21-м дне мобилизации "желтых жилетов" министерство внутренних дел насчитало 22 300 демонстрантов во Франции, в том числе 4000 в Париже. Это самая слабая мобилизация движения с 17 ноября", - пишет издание.

На прошлой неделе в 18 часов в стране было мобилизовано 33 700 протестующих, в том числе 4000 в Париже.

Со своей стороны, "желтые жилеты" оценивают количество людей, которые сегодня вышли на протесты, в 73 420 человек по Франции. В минувшую субботу во время митингов они насчитали 102 713 человек.

Всего 6 апреля в Париже задержали 43 "желтых жилетов".