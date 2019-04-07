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В Стамбуле начал работать новый аэропорт после огромного переезда

В Стамбуле начал работать новый аэропорт после огромного переезда
03:30 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Начал работу новый аэропорт Стамбула после масштабного переезда.

Новый аэропорт Стамбула начал обслуживать международные и внутренние рейсы 6 апреля после огромного переезда из аэропорта Ататюрка, который продолжался более суток. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отправила свой первый рейс в столицу Анкару в 14:00 по местному времени. Огромный переезд между двумя аэропортами, который турецкие власти назвали беспрецедентным по масштабам и скорости, был в значительной степени завершен чуть более чем через 24 часа после начала на рассвете в пятницу.

Грузовики перевезли более 10 000 единиц техники весом 47300 тонн, более 1800 сотрудников участвуют в работах. Новый Стамбульский аэропорт стоимостью около $8 млрд сначала сможет обрабатывать 90 млн пассажиров в год, что близко к крупнейшей в мире существующей мощности аэропортов.

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На полную годовую мощность в 200 млн пассажиров аэропорт планирует выйти в 2028 году. Для этого должны завершить четыре этапа строительства с шестью взлетно-посадочными полосами. После этого Стамбул станет глобальным авиационным узлом с рейсами в более чем 350 направлений по всему миру. Аэропорт будет обслуживать 250 авиакомпаний со всего мира с ежедневной посадкой 2000 самолетов.

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Аэропорт, Самолет, Стамбул, Переезд.
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