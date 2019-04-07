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В Сербии прошли антиправительственные протесты

В Сербии прошли антиправительственные протесты
04:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Белграде прошла акция протеста против правительства.

Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером, 6 апреля, перед зданием правительства Сербии в Белграде. Об этом сообщают болгарские СМИ.

"Организаторы акции протеста – представители общественного движения "Один из пяти миллионов" сообщили, что не будут блокировать здание телевидения. Перед началом митинга лидеры оппозиционного блока "Союз за Сербию" возложили перед входом в здание венок с фотографией убитого в январе 2018 года лидера косовских сербов Оливера Ивановича", - говорится в сообщении.

Под фотографией Ивановича митингующие написали: "Мы разберемся, как телевидение превратило тебя в мишень". Перед митингующими выступили лидеры Демократической партии и артист Бранислав Лечич.

В Белграде демонстранты пытались ворваться в мэрию

Перед началом митинга президент Сербии Александр Вучич предупредил, что "полиции в какой-то момент придется отреагировать на насилие со стороны протестующих". По словам сербского президента, "манифестанты пытаются спровоцировать полицию на насильственные действия".

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Протест, Сербия, Правительство, Акция, Белград.
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