В Сербии прошли антиправительственные протесты

Новости мира: В Белграде прошла акция протеста против правительства.

Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером, 6 апреля, перед зданием правительства Сербии в Белграде. Об этом сообщают болгарские СМИ.

"Организаторы акции протеста – представители общественного движения "Один из пяти миллионов" сообщили, что не будут блокировать здание телевидения. Перед началом митинга лидеры оппозиционного блока "Союз за Сербию" возложили перед входом в здание венок с фотографией убитого в январе 2018 года лидера косовских сербов Оливера Ивановича", - говорится в сообщении.

Под фотографией Ивановича митингующие написали: "Мы разберемся, как телевидение превратило тебя в мишень". Перед митингующими выступили лидеры Демократической партии и артист Бранислав Лечич.

Перед началом митинга президент Сербии Александр Вучич предупредил, что "полиции в какой-то момент придется отреагировать на насилие со стороны протестующих". По словам сербского президента, "манифестанты пытаются спровоцировать полицию на насильственные действия".