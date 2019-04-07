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В Греции мигранты стали жертвами ложной информации

В Греции мигранты стали жертвами ложной информации
02:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Мигранты в Греции стали жертвами дезинформации о том, что балканский маршрут вновь открыт.

Сбежавшие из греческого Центра для нелегальных мигрантов люди стали жертвами ложной информации о том, что балканский маршрут вновь открыт, поэтому пытались пересечь границу Северной Македонии. Об этом заявила министр обороны Республики Северная Македония Радила Шекеринска.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию с мигрантами на нашей южной границе и готовы противостоять потоку беженцев. В результате появления ложной информации, часть размещенных в греческом центре мигрантов решили, что балканский маршрут, в свое время служил своеобразной переправой для беженцев, вновь открыт, и массово двинулись к нашей границе", - заявила глава оборонного ведомства Северной Македонии.

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По словам министра, накануне прошли консультации с Министерством внутренних дел, где было принято решение о сотрудничестве в целях противодействия потоку мигрантов. Очень важно, отметила Шекеринска, быть бдительными и готовыми к любому сценарию развития ситуации. Министр обороны Северной Македонии подчеркнула также, что в целях безопасности всех государств региона, усиленные армейские наряды продолжат и далее дежурить на границе с Грецией.

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Мигранты, Греция, Сбежали, Северная Македония.
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