ЕС поддержала прокурора, которому США отменили визу

Новости мира: ЕС поддержала прокурора Международного уголовного суда, которому Штаты отозвали визу.

Евросоюз признает важную роль, которую Международный уголовный суд (МУС) играет в поддержании международного правопорядка, и ожидает, что Соединенные Штаты будут действовать в полном соответствии с взятыми на себя международных обязательств относительно этого учреждения. Соответствующее заявление представителя ЕС обнародован на сайте Службы внешних действий Евросоюза в связи с решением США отозвать визу на въезд в страну для прокурора Международного уголовного суда.

"Власти Соединенных Штатов отозвали визу прокурору Международного уголовного суда для въезда в Соединенные Штаты. Европейский Союз еще раз подчеркивает серьезное беспокойство в связи с политикой США в отношении МУС", - говорится в документе.

Евросоюз подчеркивает, что МУС играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности за международные преступления. В этом контексте защита его нейтральности и юридической независимости является решающим для его эффективного и надлежащего функционирования.

"ЕС ожидает, что США обеспечат, чтобы любые меры, принятые в отношении МУС, в полной мере соответствовали международным обязательствам страны, с учетом Соглашения о взаимоотношениях между МУС и ООН. ЕС полностью поддерживает МУС и его независимость, готов сотрудничать с МУС, чтобы гарантировать его эффективность, и ожидает, что Соединенные Штаты также оказывать ему необходимую помощь и поддержку", - говорится в заявлении представителя ЕС.