Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
ЕС поддержала прокурора, которому США отменили визу
ЕС поддержала прокурора, которому США отменили визу
Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019
Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019
И смех, и слезы: курьезные фото из серии "за секунду до..."
И смех, и слезы: курьезные фото из серии "за секунду до..."

ЕС поддержала прокурора, которому США отменили визу

ЕС поддержала прокурора, которому США отменили визу
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: ЕС поддержала прокурора Международного уголовного суда, которому Штаты отозвали визу.

Евросоюз признает важную роль, которую Международный уголовный суд (МУС) играет в поддержании международного правопорядка, и ожидает, что Соединенные Штаты будут действовать в полном соответствии с взятыми на себя международных обязательств относительно этого учреждения. Соответствующее заявление представителя ЕС обнародован на сайте Службы внешних действий Евросоюза в связи с решением США отозвать визу на въезд в страну для прокурора Международного уголовного суда.

"Власти Соединенных Штатов отозвали визу прокурору Международного уголовного суда для въезда в Соединенные Штаты. Европейский Союз еще раз подчеркивает серьезное беспокойство в связи с политикой США в отношении МУС", - говорится в документе.

Евросоюз подчеркивает, что МУС играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности за международные преступления. В этом контексте защита его нейтральности и юридической независимости является решающим для его эффективного и надлежащего функционирования.

Европарламент настаивает на назначении Ковеши на пост главного прокурора ЕС

"ЕС ожидает, что США обеспечат, чтобы любые меры, принятые в отношении МУС, в полной мере соответствовали международным обязательствам страны, с учетом Соглашения о взаимоотношениях между МУС и ООН. ЕС полностью поддерживает МУС и его независимость, готов сотрудничать с МУС, чтобы гарантировать его эффективность, и ожидает, что Соединенные Штаты также оказывать ему необходимую помощь и поддержку", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, Виза, Евросоюз, Прокурор, МУС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты повторно пройти тест на наркотики
03 Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
04 В Минфине назвали имена кандидатов на должности глав таможенной и налоговой служб
05 Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Сербии прошли антиправительственные протесты
В Сербии прошли антиправительственные протесты
В Румынии на берегу моря нашли большую партию кокаина
В Румынии на берегу моря нашли большую партию кокаина
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)
Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь