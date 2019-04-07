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В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
07:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: На учениях в Нидерландах, истребитель F-16 подбил сам себя.

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя. Об этом сообщает NOS. Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса.

В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16. В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.

Напоминаем, на вооружении Корпуса морской пехоты США — по меньшей мере 400 танков M1A1. Это далеко не новая версия танка, но все еще представляющая большую угрозу для противников. Сейчас для обеспечения боеспособности парка боевых машин предложили использовать 3D-печать.

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Учения, Нидерланды, Истребитель, Боеприпас, Взорвался, Разорбавлся, Подбил.
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