Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере

Новости мира: Корпус морской пехоты предложил способ для поддержания боеспособности своих основных танков.

На вооружении Корпуса морской пехоты США — по меньшей мере 400 танков M1A1. Это далеко не новая версия танка, но все еще представляющая большую угрозу для противников. Сейчас для обеспечения боеспособности парка боевых машин предложили использовать 3D-печать.

Речь идет об импеллерах — лопаточных машинах, заключенных в кольцо. Они обеспечивают нормальную работу газотурбинных двигателей танков "Абрамс".

Корпус морской пехоты планирует использовать созданные с помощью 3D-печати импеллеры, когда оригинальная деталь приходит в негодность, а получить своевременно новую запчасть нет возможности.

"Абрамс" — основной боевой танк США. Его серийно выпускают с 1980 года: уже построили более десяти тысяч таких машин. Часть из них получили комплексы активной защиты (КАЗ), способные повышать выживаемость на поле боя в несколько раз.