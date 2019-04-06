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Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере
Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере

Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере

Детали для американских танков будут печатать на 3D-принтере
03:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости мира: Корпус морской пехоты предложил способ для поддержания боеспособности своих основных танков.

На вооружении Корпуса морской пехоты США — по меньшей мере 400 танков M1A1. Это далеко не новая версия танка, но все еще представляющая большую угрозу для противников. Сейчас для обеспечения боеспособности парка боевых машин предложили использовать 3D-печать.

Речь идет об импеллерах — лопаточных машинах, заключенных в кольцо. Они обеспечивают нормальную работу газотурбинных двигателей танков "Абрамс".

Корпус морской пехоты планирует использовать созданные с помощью 3D-печати импеллеры, когда оригинальная деталь приходит в негодность, а получить своевременно новую запчасть нет возможности.

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"Абрамс" — основной боевой танк США. Его серийно выпускают с 1980 года: уже построили более десяти тысяч таких машин. Часть из них получили комплексы активной защиты (КАЗ), способные повышать выживаемость на поле боя в несколько раз. 

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Армия, Военные, 3D-принтер, Абрамс, Штаты, Танк, Морская пехота.
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