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Военные получат модернизированный танк Т-80

Военные получат модернизированный танк Т-80
13:09 Сегодня Телеграф Укроборонпром Фото: ukroboronprom.com.ua

Новости Украины: "Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ.

 Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" провело модернизацию танка Т-80БВ, который уже серийно поставляется в танковые подразделения десантно-штурмовой войск и морской пехоты Украины.

"Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017г, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации", - сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в который входит"Харьковский бронетанковый завод".

В информации отмечается, что новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины.

"Например, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода к руководству всей боевой операцией", - отмечают в госконцерне.

Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается она в штатные контейнеры динамической защиты.

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"А прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях", - говорится в сообщении.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

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Кроме того, ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинской армии до уровня Т-84.

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Армия, Укроборонпром, ВСУ, Харьковский Бронетанковый завод, Т-80БВ.
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