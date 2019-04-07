Мэй предполагает, что Brexit может не состояться

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительству предстоит серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вообще.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Brexit может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по договору с Брюсселем. Заявление политика распространила пресс-служба офиса Мэй.

"Поскольку парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, теперь у нас серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".

При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться Brexit, и для этого нам надо согласовать условия договора".

Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, подчеркнула Тереза Мэй: "А это будет означать, что Brexit, за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".

По словам политика, еще на этой неделе она собирается отправиться в Брюссель, чтобы просить об отсрочке Brexit.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня. Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая.

На сегодня, согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля. Причем, состоится "жесткий" Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit, состоится 10 апреля.