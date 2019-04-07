Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
Одной из главных тем обсуждения глав МИД стран G7 и НАТО была Украина
Главы МИД стран G7 и НАТО обсуждали конфликт Украины и РФ
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

В Польше подсчитали, сколько Германия должна за ущерб во Второй мировой войне

В Польше подсчитали, сколько Германия должна за ущерб во Второй мировой войне
12:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Депутат Сейма Польши Януш Шевчак считает, что Германия задолжала Польше $900 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Германия должна выплатить Польше как минимум $900 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом заявил депутат сейма Польши, член комиссии по репарациям Януш Шевчак.

В интервью журналу WPolityce он подчеркнул, что до погашения этой задолженности Германия "должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", передает kommersant.

"Это позор, что очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Германия должна подготовить достойные финансовые средства для выплаты репараций", - сказал Шевчак.

Польша через СЕ будет добиваться от РФ возвращения обломков Ту-154М

О том, что нанесенный Польше во время Второй мировой войны ущерб не был возмещен, в августе 2017 года заявила польский премьер-министр Беата Шидло. В парламенте Польши был создан Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны. Изначально глава комиссии оценил ущерб от действий Германии в $850 млрд. Позднее сумма выплаты была снижена до $543 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Польша, Долг, Вторая мировая война, Ущерб, Выплата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
05 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
&quot;Созданы друг для друга&quot;: Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь