В Польше подсчитали, сколько Германия должна за ущерб во Второй мировой войне

Новости мира: Депутат Сейма Польши Януш Шевчак считает, что Германия задолжала Польше $900 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Германия должна выплатить Польше как минимум $900 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом заявил депутат сейма Польши, член комиссии по репарациям Януш Шевчак.

В интервью журналу WPolityce он подчеркнул, что до погашения этой задолженности Германия "должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", передает kommersant.

"Это позор, что очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Германия должна подготовить достойные финансовые средства для выплаты репараций", - сказал Шевчак.

О том, что нанесенный Польше во время Второй мировой войны ущерб не был возмещен, в августе 2017 года заявила польский премьер-министр Беата Шидло. В парламенте Польши был создан Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны. Изначально глава комиссии оценил ущерб от действий Германии в $850 млрд. Позднее сумма выплаты была снижена до $543 млрд.