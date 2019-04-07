Принц Ульям прошел 3-х недельную стажировку в спецслужбах Британии

Новости мира: В Кенсингтонском дворце сообщили, что герцог Кембриджский, принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах, которая длилась 3 недели.

Герцог Кембриджский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в трех британских спецслужбах и счел этот опыт полезным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

"С учетом того, что уровень угрозы международного терроризма в Великобритании в течение последних пяти лет был установлен на уровне "Серьезный" или выше, герцог очень хотел воочию увидеть выдающуюся работу, которую выполняют сотрудники служб безопасности и разведки", — говорится в заявлении.

Речь идет о разведслужбах МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (GCHQ). Стажировка принца Уильяма в этих спецслужбах завершилась в субботу. По словам принца, которые приводятся в сообщении, в MI5, MI6 и GCHQ "полно обычных людей, которые делают колоссальную работу, чтобы обеспечить нашу безопасность".

Во время стажировки принц Уильям, в частности, познакомился с тем, как контртеррористические подразделения анализируют разведданные и ведут расследования. Глава GCHQ, где принц Ульям провел последнюю неделю своей стажировки, заявил, что герцог работал "чрезвычайно усердно" и "комфортно чувствовал себя среди некоторых высококвалифицированных аналитиков и операторов".