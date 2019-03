Так по-весеннему: королева Елизавета II вышла в свет в пальто цвета лайма

Королева Великобритании Елизавета II отправилась с визитом графство Сомерсет, где посетила ферму Manor Farm Stables и провела встречу с представителями Университета Бата. Отмечается, что Ее Величество обсудила с представителями Университета Бата исследовательские проекты в отношении травм позвоночника в конном спорте и благополучия скаковых лошадей.

На снимках из мероприятия можно увидеть, что 92-летняя королева Британии надела пальто цвета лайма, к которому подобрала шляпу с цветами, лакированную сумку и туфли от Anello & Davide.

Отмечается, что королева Елизавета II пребывала в хорошем настроении. На ее груди можно увидеть бриллиантовую брошь, в ушах - жемчужные серьги, а на шее - ожерелье из жемчуга. Из макияжа на королеве были лишь немного румян и розовая помада на губах. А на мероприятии 92-летней королеве подарили маленький букет цветов.

The Queen will visit Manor Farm Stables, @KingsBruton and @HWSomerset. Follow #RoyalVisitSomerset for live updates.

Thank you to the children of Castle Cary school for welcoming Her Majesty pic.twitter.com/S8ENRgalKj

— The Royal Family (@RoyalFamily) 28 марта 2019 г.