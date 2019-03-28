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Так по-весеннему: королева Елизавета II вышла в свет в пальто цвета лайма

Так по-весеннему: королева Елизавета II вышла в свет в пальто цвета лайма
17:28 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: 92-летняя королева Британии Елизавета II посетила ферму Manor Farm Stables в пальто цвета лайма и шляпке с цветами, королева известна своей любовью к лошадям.

Королева Великобритании Елизавета II отправилась с визитом графство Сомерсет, где посетила ферму Manor Farm Stables и провела встречу с представителями Университета Бата. Отмечается, что Ее Величество обсудила с представителями Университета Бата исследовательские проекты в отношении травм позвоночника в конном спорте и благополучия скаковых лошадей.

На снимках из мероприятия можно увидеть, что 92-летняя королева Британии надела пальто цвета лайма, к которому подобрала шляпу с цветами, лакированную сумку и туфли от Anello & Davide.

Отмечается, что королева Елизавета II  пребывала в хорошем настроении. На ее груди можно увидеть бриллиантовую брошь, в ушах - жемчужные серьги, а на шее - ожерелье из жемчуга. Из макияжа на королеве были лишь немного румян и розовая помада на губах. А на мероприятии 92-летней королеве подарили маленький букет цветов.

Английская королева Елизавета II известна своей любовью к животным, в особенности — к собакам и лошадям. Любовь к лошадям в королевской семье "передается по наследству". Это увлечение к Елизавете перешло от матери, которая очень любила скачки, но и отец, и дед также поощряли ее увлечение лошадьми. В феврале 2019 года монарха заметили во время катания верхом на лошади в Виндзорском замке. Королева Британии находилась в компании своего сына принца Эндрю.

Недавно, официальный снимок 92-летней королевы Великобритании Елизаветы II обеспокоил британцев. Внимание привлекла совместная фотография королевы Британии и короля Иордании Аблаллы II и его жены королевы Рании, на которой можно отчетливо увидеть огромный синяк на руке монаршей особы. Синяк на тыльной стороне левой кисти королевы заметен на официальных фотографиях, сделанных во время встречи.

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Елизавета II, Королева Британии, Вышла в свет, Любовь к лошадям, В пальто цвета лайма.
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