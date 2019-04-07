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Министр Северной Македонии уверен в евроатлантическом будущем своей страны

Министр Северной Македонии уверен в евроатлантическом будущем своей страны
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Северной Македонии убеждены, что интеграция в ЕС и НАТО “заманит” инвесторов.

Министр по европейским делам Республики Северная Македония Бужар Османи считает, что евроатлантическая интеграция его страны способствует притоку иностранных инвестиций и создает особые, благоприятные условия для экономического развития.

Об этом он заявил во время встречи с министром инвестиций и экономического развития Польши Ежи Квечинским, сообщает Novamakedonija.

"У Северной Македонии - евроатлантическое будущее, которое создает благоприятные условия для иностранных инвесторов и особые условия для общего экономического развития. Правительство стремится к обеспечению предсказуемой и доступной среды для иностранных инвестиций", - отметил Османи.

Он подчеркнул, что правительство Северной Македонии оказывает постоянную поддержку экономическому росту и развитию посредством мер, стимулирующих новые инвестиции в технологическое развитие и повышение конкурентоспособности македонских компаний.

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Османи обратил особое внимание на то, что иностранные инвесторы, в том числе польские, могут ожидать стабильности инвестиционного климата, а также всесторонней финансовой поддержки и со стороны правительства.

Министр выразил благодарность правительству и гражданам Польши за постоянную поддержку Республики Северная Македония и ее стремление интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры.

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ЕС, НАТО, Северная Македония, Бужар Османи, Ежи Квечинский.
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