Во Франции "желтые жилеты" поддержали кандидатуру Ковеши на пост прокурора ЕС

Новости мира: "Желтые жилеты" за кандидатуру Ковеши от Румынии на пост прокурора Евросоюза

"Желтые жилеты" во Франции заявили о своей поддержке кандидатуры от Румынии – Лауры Кодруцы Ковеши на пост главного прокурора Европейского союза.

Об этом они написали в своем Twitter.

"Для того, чтобы бороться с коррупцией в делах воротничков, Европа создает институт "европейского прокурора". Нельзя позволить, чтобы на эту должность назначали лишь бы кого-то. Чтобы эффективно бороться против коррупции, нам необходима Лаура Кодруца Ковеши", - написали "желтые жилеты" из сферы правосудия.

Они напечатали также фотографию большого шара в виде сердца, в центре которого – фотография Ковеши.

Лаура Ковеши возглавляла Генеральную прокуратуру Румынии, после чего была назначена главным прокурором Управления по борьбе с коррупцией. В середине 2018 года по инициативе министра юстиции Тудорела Тоадера она была уволена с этой должности и трудоустроилась в одном из подразделений Генеральной прокуратуры. Является кандидатом на пост главного европейского прокурора.