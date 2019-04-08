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Бюро ПАСЕ утвердило срочные дебаты по предложению российских лоббистов

Бюро ПАСЕ утвердило срочные дебаты по предложению российских лоббистов
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ПАСЕ утвердила срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад, цель которого – лишить ПАСЕ права налагать санкции на РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Внесение этого вопроса в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге, поддержали двумя третями голосов делегаты Ассамблеи.

Авторами доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" является пророссийский сенатор из Нидерландов Тини Кокс (представитель политической группы "Объединенных европейских левых"), а также другой нидерландских делегат Март ван де Вен (представитель Альянса либералов и демократов за Европу).

В докладе, название которого отражает проблематику о необходимости повышения эффективности деятельности Совета Европы, реформирование организации, предлагается изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Украинская делегация в Ассамблее, а также значительное количество депутатов из других стран, представляющих разные политические группы, выступали против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре.

В частности, председатель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев во время обсуждения этого вопроса выразил удивление тем, что проект доклада был подготовлен заранее. Как отметил народный депутат, это является беспрецедентным случаем в Ассамблее.

В то же время, президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что такая ситуация не является нарушением регламента.

В Германии хотят снятия санкций с России

Как известно, сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

Среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.

В конце мая Комитет министров Совета Европы рассмотрит вопрос о возможном лишении России репрезентативных прав в организации из-за неуплаты в течение двух лет членских взносов. На сегодняшний день долг РФ перед Советом Европы составляет 32 млн евро.

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ПАСЕ, Россия, Санкции, Санкции против РФ.
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