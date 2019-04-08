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В Германии хотят снятия санкций с России

В Германии хотят снятия санкций с России
10:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости мира: Представители власти Германии наступательным путем пытаются наладить отношения с Россией, и уже ведут организованную кампанию в соцсетях.

Несколько германских дипломатов, связанных между собой, ведут групповую не публичную кампанию по отмене санкция в отношении РФ.

Утверждается, что представители коалиции пытаются убедить своих коллег из других партий, что "борьба Украины с Россией является предвыборной технологией", и Европа не должна иметь к этому никакого отношения. Также они направили письмо в адрес президента ПАРЕ с просьбой пересмотреть санкционные правила и убрать право Ассамблеи накладывать подобные "табу" на государства при утверждении их полномочий.

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На это уже успел отреагировать посол Британии, разместив пост в соцсети. В тексте дипломат предполагает, что Рада Европы сама себе делает химическую кастрацию. "И это точно не то, чего мы хотим", - написал Кристофер Ивон.

 

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К тому же в политическом закулисье предполагают, что подпольную кампанию по укреплению позиций России и спасению ее членства в Совете Европы ведет сама Ангела Меркель. Месяц назад она заявила, что не важно, как идет российская труба с газом. В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии рассказала, что во времена ГДР российский газ получали и там, и в Западной Европе. И она не понимает, "почему современный мир стал настолько другим, что они уже не могут считать Россию партнером".

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Германия, Россия, Санкции, Дипломат, Британия, Борьба, Канцлер, Политика, Отмена, Снятие.
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