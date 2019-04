В Германии хотят снятия санкций с России

Несколько германских дипломатов, связанных между собой, ведут групповую не публичную кампанию по отмене санкция в отношении РФ.

Утверждается, что представители коалиции пытаются убедить своих коллег из других партий, что "борьба Украины с Россией является предвыборной технологией", и Европа не должна иметь к этому никакого отношения. Также они направили письмо в адрес президента ПАРЕ с просьбой пересмотреть санкционные правила и убрать право Ассамблеи накладывать подобные "табу" на государства при утверждении их полномочий.

На это уже успел отреагировать посол Британии, разместив пост в соцсети. В тексте дипломат предполагает, что Рада Европы сама себе делает химическую кастрацию. "И это точно не то, чего мы хотим", - написал Кристофер Ивон.

I was told today by a close follower of the work of the Council of Europe that this week it was doing self chemical castration. @CoE Surely we don’t want that.

— Christopher Yvon (@ChristopherYvon) 7 апреля 2019 г.