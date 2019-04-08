Еврокомиссар рассказал, кому наиболее выгоден тупик в процессе Brexit

Новости мира: Китай выиграл больше всего от "Brexit-паралича" в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер считает, что тупик, в который зашел Brexit, парализовал Европу и усилил Китай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Эттингер заявил, что длительные дискуссии по поводу выхода Великобритании из ЕС "укрепили других", таких как Китай.

"Мы имеем дело с Brexit уже более двух лет. Это стоит времени и усилий, нервов и денег. Так много важных вещей можно было бы сделать", - сказал он.

"Главным выигравшим является Китай. Китайцы могут продвигать свою стратегию без перебоев и прыгать по миру с возможностями, которые Европе не удается охватить, потому что она настолько занята собой", - добавил Эттингер.

Эттингер сказал, что он не "решится" дать какой-либо прогноз относительно конечного результата Brexit, но добавил, что в случае длительного переноса он не исключает, что "британцы в конечном итоге отзовут свою просьбу о выходе".

Решение будет принято на внеочередном заседании Европейского совета в среду, отметил он, добавив: "До 10 апреля британцы должны наконец определиться, чего они хотят - и не только то, что они не хотят".

Европейские компании отстают в таких отраслях, как 5G и искусственный интеллект, предупредил Эттингер, призывая к "цифровому союзу" и общей европейской промышленной политике.