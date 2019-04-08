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Могерини призвала стороны конфликта в Ливии избегать дальнейшей эскалации

Могерини призвала стороны конфликта в Ливии избегать дальнейшей эскалации
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Могерини призывает к гуманитарному перемирию в Ливии.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила обеспокоенность развитием ситуации в Ливии, в частности, обстрелом аэропорта в Триполи.

"Мы призываем всех избежать любой эскалации ситуации. Однако очевидно, что новости, которые поступают сейчас из аэропорта в Триполи, не соответствуют этому направлению", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что все члены-страны ЕС едины по этому вопросу. Ф.Могерини указала на необходимость соблюдать "гуманитарное перемирие", которое потребовала установить ООН.

Глава европейской дипломатии отметила, что ливийский народ хочет мира и стабильности в стране. "Я думаю, что нет ни одного ливийца, который рад нынешнему развитию ситуации", - добавил она.

Ряд западных СМИ ранее в понедельник сообщили, что единственный действующий аэропорт Триполи подвергся обстрелу.

Наступление на Триполи: В боях погиб 21 человек

Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Ливия, Триполи, Федерика Могерини, Халифа Хафтар.
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