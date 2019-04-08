Могерини подтвердила решимость ЕС помогать странам "Восточного партнерства"

Новости мира: Могерини подчеркнула, что страны "Восточного партнерства" должны активнее бороться с коррупцией.

При всех успехах "Восточного партнерства" ЕС в шести странах-участницах этой программы еще остаются задачи в области борьбы с коррупцией и в соблюдении принципа верховенства права, считает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"В целом, если оглянуться на четыре или пять лет назад, мы достигли огромного прогресса во многих различных областях от упрощения визового режима до контактов между людьми, торговли и экономических инвестиций. Очевидно, что необходимо сделать еще больше, в частности, в отношении здорового управления, борьбы с коррупцией и верховенства права", - заявила Ф.Могерини в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге, где заседал Совет ЕС по иностранным делам.

Она отметила решимость ЕС помогать в этом партнерам из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины.

По ее словам, "каждый из них по-своему очень хочет сблизиться с Европейским союзом".

"Мы позаботимся о том, чтобы это желание было встречено с таким же энтузиазмом со стороны Европейского союза, особенно в мае, когда мы будем отмечать десятилетие нашего партнерства", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсуждал в Люксембурге подготовку празднования 10-й годовщины "Восточного партнерства", которую запланировано отметить в мае в Брюсселе на министерской встрече между государствами-членами ЕС и шестью "восточными партнерами".

Отвечая на вопросы, Ф.Могерини отметила разные подходы со стороны партнеров к отношениям с ЕС. У них различные планы на форму сближения с Евросоюзом, пояснила она.

"Я думаю, что и в самих этих странах существуют дебаты о том, какой тип отношений, какую степень сближения с Европейским союзом нужно иметь", - добавила глава дипломатии ЕС.

По ее мнению, успех "Восточного партнерства" за последние годы объясняется уважением со стороны ЕС этих разных подходов, которые шесть партнеров имеют или хотели бы иметь к отношениям с Евросоюзом.

"Ключевое слово здесь - уважение. Уважение к устремлениям. Но есть и взаимное уважение со стороны наших партнеров по отношению к перспективам, на которые государства-члены ЕС ориентируются в том, что касается будущего Европейского союза", - отметила Ф.Могерини.

При этом в ответ на просьбу пояснить точный смысл употребленного ею термина "сближение", она ясно дала понять, что на данном этапе он пока не означает вступления в Евросоюз.