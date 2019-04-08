Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
Проверкам на полиграфе быть: Кабмин одобрил планы по реформе ОПК
Проверкам на полиграфе быть: КМУ одобрил планы по реформе ОПК
Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
"Все у нас еще впереди": фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк - о творчестве, туре и 10-летии коллектива
Фронтмен группы "Фиолет" - о творчестве, туре и 10-летии коллектива

Правительство Британии собирается провести переговоры по Brexit с лейбористами

Правительство Британии собирается провести переговоры по Brexit с лейбористами
22:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами.

Правительство Великобритании намерено позднее в понедельник продолжить переговоры с Лейбористской партией о компромиссе по сделке о Brexit, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Мы контактировали с оппозицией сегодня, технические переговоры между представителями пройдут этим вечером", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Большинство британцев считает, что выход ЕС без соглашения 12 апреля маловероятен, говорится в опросе Sky News. Такой позиции придерживаются 62% опрошенных. 27% опрошенных считают, что Brexit все же случится в эту пятницу.

Премьер Ирландии Лео Варадкар по итогам встречи с переговорщиком ЕС по Bexit Мишелем Барнье написал в Twitter, что Ирландия готова к дальнейшему продлению сроков Brexit. Л.Варадкар отметил, что он обсудил с М.Барнье то, на сколько стороны готовы продлить сроки Brexit. Он выразил уверенность, что Брюссель и Лондон смогут достигнуть договоренности по Brexit.

М.Барнье выразил надежду на то, что переговоры британского правительства с оппозицией приведут к положительному результату. Он подчеркнул, что ЕС будет рад предложить Великобритании создать таможенный союз после Brexit, за эту идею выступает Лейбористская партия.

Еврокомиссар рассказал, кому наиболее выгоден тупик в процессе Brexit

До ближайшей возможной даты выхода Великобритании из ЕС - 12 апреля - остается четыре дня. Великобритания покинет ЕС без соглашения в этот день, если она не сможет предложить Брюсселю вариантов решения сложившейся ситуации на саммите ЕС 10 апреля.

Ожидается, что во вторник Т.Мэй встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также СМИ полагают, что во вторник может пройти очередное голосование по Brexit в британском парламенте, если правительство сможет прийти к консенсусу с Лейбористской партией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Brexit, Лейбористская партией.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 СМС поздравления с днем рождения в стихах на 8 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Электроэнергия в Украине в четыре раза дешевле, чем в Европе
Аласания о дебатах на &quot;Общественном&quot;: Мы будем готовы
Аласания о дебатах на "Общественном": Мы будем готовы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь