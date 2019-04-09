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В ЕС ждут доводов от Мэй касательно отсрочки по Brexit

В ЕС ждут доводов от Мэй касательно отсрочки по Brexit
17:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Накануне саммита лидеров ЕС по вопросу Brexit главный переговорщик Мишель Барнье допускает отсрочку выхода Великобритании из ЕС.

ЕС готов предоставить Британии больше времени для поиска парламентского большинства, необходимого для одобрения соглашения о выходе из ЕС, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

Накануне саммита лидеров ЕС, на котором будет принято решение о предоставлении Великобритании еще одной отсрочки Brexit, Барнье подчеркнул, что срок возможной отсрочки после текущей даты Brexit 12 апреля будет зависеть от обоснования, представленного премьер-министром Терезой Мэй.

"Продолжительность отсрочки должна соответствовать цели любой такого отсрочки", - заявил Барнье на пресс-конференции во вторник, после того, как отчитался перед министрами иностранных дел ЕС.

Парламент Британии утвердил отсрочку Brexit

"Наша цель - упорядоченный Brexit. Выход без соглашения никогда не произойдет из-за желания ЕС. Во избежание выхода без соглашения Великобритания должна одобрить соглашение", - сказал Барнье.

Хотя ЕС уже отклонил просьбу Терезы Мэй об отсрочке до 30 июня, Евросоюз не готов идти самым разрушительным путем - чтобы в пятницу Великобритания вышла без соглашения.

Евросоюз готов предоставить Великобритании долговременную отсрочку, но требует, чтобы Великобритания приняла участие в выборах в Европарламент в мае, "искренне сотрудничала" и не подрывала важные реформы в ЕС и институты блока, если будет оставаться его членом длительное время.

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ЕС, Великобритания, Мишель Барнье, Brexit.
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