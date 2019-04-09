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Туск в преддверии саммита ЕС официально предложил "гибкий" Brexit

Туск в преддверии саммита ЕС официально предложил "гибкий" Brexit
22:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В письме-приглашении на саммит ЕС опубликовано предложение о "гибкой" отсрочке Brexit.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на внеочередной саммит ЕС 10 апреля главам государств и правительств стран Евросоюза официально опубликовал озвученное ранее источниками СМИ предложение о "гибком" продлении срока Brexit.

Д.Туск отметил, что в среду саммит ЕС собирается, чтобы рассмотреть просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о продлении срока выхода Соединенного Королевства из ЕС. Д.Туск написал, что опыт Европейского совета, а также глубокие разногласия в Палате общин "дают нам мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня".

"Сохраняющаяся неопределенность также будет вредна для наших предприятий и граждан. Наконец, если мы не сможем договориться о каком-либо следующем продлении, возникнет риск неупорядоченного Brexit без сделки", - объяснил глава Евросовета.

Официально. Отсрочка Brexit одобрена парламентом Британии

"Вот почему я считаю, что мы должны также обсудить альтернативное, более продолжительное расширение. Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться только столько времени, сколько необходимо, и не более одного года, поскольку после этой даты нам необходимо будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам", - предложил Д.Туск.

По его мнению, "гибкость позволит автоматически прекратить продление, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе".

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ЕС, Великобритания, Дональд Туск, Brexit, Отсрочка Brexit.
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