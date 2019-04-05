Лондон может получить "гибкую" отсрочку по Brexit

Новости мира: В ЕС могут предложить Великобритании специальную "гибкую" отсрочку Brexit на 12 месяцев.

Высокопоставленные источники в ЕС утверждают, что президент Европейского Совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Его план позволит Британии выйти раньше, если парламент ратифицирует соглашение, но это должно быть согласовано с лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.

Генеральный прокурор Британии Джеффри Кокс сказал, что, если парламент не поддержит соглашение, перенос "вероятно, будет длинный".

Премьер Тереза Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit - уже раз отложенного - чтобы предотвратить хаотичный и экономически неблагополучный выход 12 апреля.

Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе до 12 апреля.

В Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС - который должен быть принят блоком - либо страна выйдет без соглашения.