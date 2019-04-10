Запад vs Восток: Опрос показал какой курс поддерживают жители Молдовы

Новости мира: Большинство жителей Молдовы поддерживает евроинтеграцию.

Евроинтеграционный вектор развития страны вплоть до вступления в ЕС поддерживают 53% граждан Молдовы.

Таковы данные последнего социологического опроса, проведенного компанией IMAS, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно обнародованным результатам опроса, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу, 53% граждан проголосовали бы за это решение, в то время как интеграцию в Евразийский экономический союз поддерживают 47% респондентов.

По итогам опроса также выяснилось, что около 29% граждан Молдовы выступают за объединение страны с Румынией, а 58% - против, остальные не определились с выбором.

Опрос был проведен в середине марта, в нем приняли участие 1793 человека, степень погрешности составляет 2,8%.