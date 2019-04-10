Скачать
Среда, 10.04.2019
Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом

Запад vs Восток: Опрос показал какой курс поддерживают жители Молдовы

Запад vs Восток: Опрос показал какой курс поддерживают жители Молдовы
04:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Большинство жителей Молдовы поддерживает евроинтеграцию.

Евроинтеграционный вектор развития страны вплоть до вступления в ЕС поддерживают 53% граждан Молдовы.

Таковы данные последнего социологического опроса, проведенного компанией IMAS, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно обнародованным результатам опроса, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу, 53% граждан проголосовали бы за это решение, в то время как интеграцию в Евразийский экономический союз поддерживают 47% респондентов.

"Не все потеряно": Додон оценил вероятность досрочных выборов в Молдове

По итогам опроса также выяснилось, что около 29% граждан Молдовы выступают за объединение страны с Румынией, а 58% - против, остальные не определились с выбором.

Опрос был проведен в середине марта, в нем приняли участие 1793 человека, степень погрешности составляет 2,8%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, ЕС, Евроинтеграция, ЕЭС, iMaс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
03 Офис Зеленского в Киеве пикетируют его поклонники и противники
04 Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
05 Ливерпуль 2:0 Порту: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
В Нью-Йорке вспышка кори: введен режим ЧП
В Нью-Йорке вспышка кори: введен режим ЧП
Теракт на севере Сирии: 13 погибших
Теракт на севере Сирии: 13 погибших
Постоянный недосып чреват для организма человека
Постоянный недосып чреват для организма человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь