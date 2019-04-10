Президент Финляндии: Россия сама виновата в санкциях

Новости мира: Финский президент сказал Путину, что в "крымских" санкциях виновата сама РФ.

Финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту России Владимиру Путину, что Кремль сам виноват в санкциях, которые после аннексии Крыма ввели другие страны. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на заявление, которое сделал во вторник президент Финляндии во время встречи со своим коллегой из РФ в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике, передает УНН.

"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Россия сама виновата в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Финский лидер, в частности, подчеркнул, что санкции буду действовать, пока позиция Кремля не изменится.

В свою очередь, Владимир Путин ответил, что форум посвящен Арктике и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за "не принятых вовремя мер или преступной бездеятельности Арктика превратилась в нечто вроде Крыма, а Крым - в пустыню".

Также Путин добавил, что убытки РФ из-за санкций "значительно меньше", чем у Европы.