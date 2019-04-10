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Среда, 10.04.2019
Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
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Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными

Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
03:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Российский “Мемориал” признал украинских моряков политзаключенными.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении правозащитников.

"ПЦ "Мемориал" считает военнопленных моряков политическими заключенными, требует прекращения их уголовного преследования и освобождения, а до этого - содержание их в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - отмечается в заявлении.

Также в правозащитном центре подчеркнули, что согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом.

"По содержанию международного гуманитарного права матросы и офицеры не могут преследоваться по уголовным законам стороны, которая их арестовала за сам факт участия в военном конфликте. Они защищены Третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, которые ратифицированы Россией и Украиной ", - указали правозащитники.

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Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи . В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). В январе Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца. Сейчас все моряки находятся в СИЗО "Лефортово".

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Россия, Политзаключенные, Военнопленные, Захваченные моряки, ПЦ Мемориал.
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