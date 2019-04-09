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Петренко в Брюсселе поднял вопрос освобождения украинских моряков

Петренко в Брюсселе поднял вопрос освобождения украинских моряков
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Министр юстиции Павел Петренко в Брюсселе поднял вопрос о том, что Российская Федерация нарушает международные обязательства, игнорируя решения ЕСПЧ.

Российская Федерация, которая возбуждает уголовные расследования против украинских военных, в частности, моряков, что были захвачены в ноябре прошлого года, пытается таким образом скрыть собственные преступления против Украины и против человечности.

Об этом в Брюсселе заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, который находится в Бельгии с рабочим визитом во главе представительной делегации украинских юристов.

Именно так он ответил на вопросы, какие международно-правовые последствия могут иметь действия России по выдвижению уголовных обвинений в адрес захваченных украинских моряков и украинских военнослужащих, которых российский Следственный комитет пытается обвинить в "преступлениях против человечности".

"Это неуклюжие действия российских служб и следственных органов для того, чтобы прикрыть явные преступления, которые они совершают на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Все что делается так называемым "следствием Путина", это попытка в собственном информационном пространстве сделать такую картинку, что, будто, украинцы совершали какое-то преступление против человечности. На самом деле, Россия делает это, захватив наши территории и наших граждан, убивая украинских граждан на территории Украины", - отметил Петренко.

Он напомнил, что правоохранительные органы Украины поддерживают постоянные и тесные контакты с Офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге, который получает подробную информацию о тех нарушениях и преступлениях, совершенных российскими боевиками и российскими вооруженными силами на территории Донбасса и Крыма.

Петренко отдельно подчеркнул, что украинская сторона поднимает тему по освобождению украинских моряков, которые были захвачены в ноябре прошлого года во время вооруженной провокации российских военных против украинских кораблей возле Керченского пролива, во время практически каждой встречи с европейскими партнерами.

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"Мы поднимаем эти вопросы на наших встречах. Наши дипломаты, Президент Украины делают все возможное для того, чтобы вернуть моряков в Украину. Мы понимаем, что этот процесс может быть активизирован после завершения избирательной кампании. Сейчас украинцы содержатся в России в качестве заложников. Украина четко отметила, что наши моряки являются военнопленными, в понимании международного права, и то, что к ним применяются нормы уголовного законодательства Российской Федерации - это является грубым нарушением тех международных обязательств, которые взяла на себя Российская Федерация", - отметил министр юстиции Украины.

Он напомнил, что украинский омбудсмен делает все возможное для того, чтобы получать информацию о текущем состоянии и состоянии здоровья украинских моряков.

"Мы, со своей стороны, обратились в Европейский суд по правам человека, о нарушении ложного дела (против моряков). Европейский суд принял два срочные решения в этой части. Но пока Российская Федерация действует в своем стиле, как захватчик, как агрессор - они игнорируют пока соответствующие решения. Мы понимаем, что это - политическая составляющая, которую заложила Российская Федерация и российское руководство в данный захват", - сказал Петренко.

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Он выразил убеждение, что после завершения избирательной кампании в Украине украинская сторона совместно с ее международными партнерами найдет дополнительные рычаги влияния на Российскую Федерацию для возвращения всех украинцев на территорию Украины.

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Брюссель, Российская Федерация, Павел Петренко, Министр юстиции, Захваченные моряки.
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