Денисова: Родные моряков собираются ехать на судебные заседания в Москву

Новости Украины: У Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека собрали деньги на билеты в Москву для родных пленных украинских моряков, которые хотят поехать на их суд.

Секретариат Уполномоченного ВР по правам человека собрал 30 500 гривень на билеты в Москву для родных пленных украинских моряков, которые хотят поехать на следующей неделе на их суд. Об этом сообщила во вторник в Facebook Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"На следующей неделе в Москве состоится очередное судилище над 24 украинскими военнопленными моряками, которых захватили российские военные вследствие акта неприкрытой агрессии в Керченском проливе (25 ноября 2018 года) ... Чтобы увидеть своих сыновей, братьев и мужей, родные собираются ехать на так называемые судебные заседания из разных уголков Украины. Для приобретения билетов в Москву нужны немалые средства. Работники Секретариата Уполномоченного вместе со мной собрали и перечислили 30 500 грн", - написала Денисова.

Она напомнила, что украинские моряки уже почти пять месяцев содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве. На них постоянно оказывается давление и им нужна поддержка родных. Она также призвала всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.

Для этого открыт счет 4149 6293 8101 9801 ПриватБанк, Гриценко Ольга (сестра Дениса Гриценко, командира похода, капитана 2-го ранга).

Как сообщалось, 5 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Сейчас они находятся в Москве, в СИЗО.

Позже российская сторона назначила психолого-психиатрическую судебную экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.