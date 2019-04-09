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В Совете Европы оценили судебную реформу в Украине

В Совете Европы оценили судебную реформу в Украине
10:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Совете Европы отметили, что судебная реформа в Украине соответствует их стандартам.

После исследования, которое проводили в 2017-2018 годах, Совет Европы признал, что судебная реформа в Украине соответствует их стандартам.

Об этом говорится в Заключении Совета Европы, обнародованном 8 апреля на сайте Офиса СЕ в Украине.

Исследования проводились относительно новых конкурсных процедур отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине.

"Изменениями в законодательстве учтено большое количество международных и европейских рекомендаций; изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы. Это позволило проводить конкурс в Верховный суд в атмосфере чрезвычайно высокой публичности и прозрачности",– говорится в заключении европейских экспертов.

Уволены 15 судей по результатам квалификационного оценивания

Реформа предусматривает "проведение качественных конкурсных процедур, направленных на отбор лучших кандидатов на должности судей в Украине".

Первый конкурс в Верховный суд начался в ноябре 2016 года и завершился в июле 2017 года, второй конкурс стартовал в августе 2018 года и завершился в марте 2019 года.

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ЕС, Суд, Совет Европы, Судебная реформа.
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