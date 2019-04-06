Уволены 15 судей по результатам квалификационного оценивания

Новости Украины: При проверке судей на соответствие занимаемой должности уволены 15 человек.

По результатам квалификационного оценивания - проверки судей на соответствие занимаемой должности - уволены 15 судей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ и член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида.

“15 судей, это меньше 1%, уволены по результатам квалификационного оценивания - из тех, кто проходил это оценивание. Это очень малый результат. Но некоторые судьи, примерно такое же количество, уволенные по другим основаниям. То есть многие из них просто подали заявление об отставке и получают пожизненное денежное обеспечение судьи в отставке”, - сказал Куйбида на пресс-конференции.

В свою очередь координатор проектов ВО "Автомайдан" - Екатерина Бутко заметила, что треть судей уже прошла тестирование, по результатам которого 156 из них считаются не соответствующими должности.

“Половина тех судей, которые не прошли оценивание, - они не прошли его по результатам тестирования и выполнения практического задания. То есть это критерий компетентности. А вторая половина - уже по совокупности критериев”, - пояснил Куйбида. Как известно, квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины.