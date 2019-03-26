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Денисова рассказала о существующей угрозе для жизни политзаключенного Гриба

Денисова рассказала о существующей угрозе для жизни политзаключенного Гриба
23:45 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Омбудсмен заявила, что голодовка угрожает жизни Павла Гриба

Объявление о голодовке украинского политзаключенного Павла Гриба угрожает его жизни, ведь он находится в критическом состоянии.

Об этом заявила Уполномоченный ВР Украины Людмила Денисова в Facebook.

"Павел Гриб объявил голодовку в знак протеста относительно неправомерного приговора РФ. Такие меры несут угрозу жизни парня, ведь двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - отметила она.

Также омбудсмен направила обращение и "все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла", Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что неоказание необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - отметила она.

Денисова в очередной раз призвала Москалькову "вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи".

Как сообщалось ранее, 22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы тяжелобольного украинца Павла Гриба, признав его виновным в "подстрекательстве к терроризму". Гриб объявил голодовку.

Отец политзаключенного заявил, что сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти. У Павла Гриба синдром портальной гипертензии, он инвалид детства.

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19-летний украинец Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Гомельской области Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Позже в интервью девушка призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ РФ.

В сентябре стало известно, что украинец находится в следственном изоляторе города Краснодара (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили сотрудники ФСБ.

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Россия, Людмила Денисова, Политзаключенный, Павел Гриб.
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