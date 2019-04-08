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Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи

Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
21:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Минюст готов обсуждать возвращение статьи за незаконное обогащение

Министерство юстиции готово к широкой дискуссии с экспертами и международными партнерами для скорейшего обновления в законодательстве Украины статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа в Брюсселе, министр юстиции Украины Павел Петренко, который с делегацией ведущих юристов Украины прибыл в Бельгию с рабочим визитом.

"Думаю, этот вопрос будет подниматься на наших следующих встречах (с европейской стороной - ред.). Президент Украины внес в качестве безотлагательного соответствующий законопроект в парламент. Я очень рассчитываю на то, что депутатские фракции поддержат этот законопроект. Мы готовы к широкой дискуссии с экспертной средой и с нашими международными партнерами, для того чтобы восстановить в украинском уголовном законодательстве статью", - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов, выражает ли европейская сторона критику в адрес Конституционного Суда, который принял решение об отмене статьи об ответственности за незаконное обогащение, Петренко отметил, что одним из ключевых принципов работы европейских институтов является независимость судебной ветви власти.

"Критиковать Конституционный суд, который является независимым конституционным институтом - это не в европейских традициях. Я понимаю, что это решение может нравиться или не нравиться, но сейчас оно является частью украинской правовой системы. Поэтому его надо выполнять, и надо находить максимально быстрые механизмы для заполнения этого пробела в уголовном законодательстве", - подчеркнул министр юстиции.

Как сообщалось ранее, 26 февраля КСУ признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Рабочей группой готовится законопроект об незаконном обогащении

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации.

Статья 368-2 УКУ, среди прочего, предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за приобретение чиновником активов, неподтвержденных официальными доходами. Те же действия, совершенные служащим, занимающим ответственное положение, наказывались лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а служащим по особо ответственным положением - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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КСУ, Минюст, Павел Петренко, Незаконное обогащение.
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