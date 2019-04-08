Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Зеленский назвал свою дату проведения дебатов на "Олимпийском"
Зеленский назвал свою дату проведения дебатов на "Олимпийском"
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Беленюк: Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули
Беленюк: Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули
DZIDZIO стал новый тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новый тренером проекта "Голос. Діти"

Рабочей группой готовится законопроект об незаконном обогащении

Рабочей группой готовится законопроект об незаконном обогащении
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В течении 2-3 недель рабочая группа завершит подготовку законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Рабочая группа, созданная на базе комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, в течение 2-3 недель завершит подготовку законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил глава этого комитета Андрей Кожемякин (фракция "Батькивщина").

"Группа работает. Мы уже наработали на 70% предложений к проекту относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение. Мы будем докладывать об этом через 2-3 недели, уже будем иметь результат", - сказал он на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Законопроект, Андрей Кожемякин, Уголовная ответственность, Незаконное обогащение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
03 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
04 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
05 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности
Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь