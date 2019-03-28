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Четверг, 28.03.2019
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
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Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел

Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
21:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о закрытии 65 уголовных производств в связи с признанием Конституционным судом неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины "незаконное обогащение".

"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствам, которые расследовали детективы НАБУ, достигает 1 млрд 334 млн 446 тыс. грн., $1 млн 137 тыс. долл. и EUR 531 тыс.", - сказано в сообщении пресс-службы САП в четверг.

Отмечается, что в связи с решением КС принято решение о закрытии уголовных производств, в которых еще не было сообщено о подозрении, а также производств в отношении подозреваемых, по которым продолжается досудебное расследование.

"Во избежание спекуляций и прекращения информационных вбросов относительно фигурантов указанных расследований, предоставляем перечень всех закрытых уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного ст.368-2 УК Украины по хронологии их регистрации в ЕРДР", - сообщили в САП.

В частности, 28 февраля 2019 года закрыто уголовное производство от 4 декабря 2018 года о незаконном обогащении мэра Одессы Геннадия Труханова на сумму 115 млн грн (квартира и 2 нежилых помещения в г.Лондон, Великобритания).

6 марта закрыто уголовное производство от 29 августа 2018 года о незаконном обогащении экс-руководителя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана на сумму 88,1 млн грн (две квартиры в ЖК "Французский квартал" в г.Киеве, дом в Киевской области, два дома в Турции, один автомобиль Mercedes-Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser).

НАБУ закрыло все дела по незаконном обогащении

Кроме того, 15 марта закрыто уголовное производство от 24 апреля 2018 года о незаконном обогащении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка на сумму 28,8 млн грн (квартиры в г.Лондон, Великобритания).

Также 30 марта закрыто уголовное производство от 13 сентября 2018 года о незаконном обогащении мэра Черкасс на сумму 4,5 грн (квартира, нежилое помещение и гараж в г.Черкассы, два автомобиля).

Также закрыты уголовные дела о незаконном обогащении 15 народных депутатов.

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SAP, НАБУ, Незаконное обогащение, Закрытые дела.
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