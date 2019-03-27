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НАБУ закрыло все дела по незаконном обогащении

НАБУ закрыло все дела по незаконном обогащении
19:08 Ср, 27 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НАБУ

Новости Украины: Полностью или частично закрыты 63 производства НАБУ на сумму в пол миллиарда гривень.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, привела к полному или частичному закрытию 63 уголовных производств, в рамках которых детективы НАБУ расследовали факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривень.

"Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн. Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, обнародованном на странице Бюро в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Ранее в НАБУ заявляли, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

"Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением. Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом", - заявляли в Бюро 27 февраля.

Как сообщалось, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

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Конституционный Суд, Уголовное дело, Дела, НАБУ, Незаконное обогащение.
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