Новости мира: Глава Подкомиссии по вопросам повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной трагедии стал взрыв на борту Ту-154М.

Глава Подкомиссии по вопросам повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич рассказал, что не действия пилотов или других лиц на борту самолета Ту-154М, принадлежавшего польскому президенту, привели к трагедии в апреле 2010 года, а взрыв.

Мацеревич заявил, что это удалось установить благодаря британцам. При этом он отметил, что характер взрыва не определен, но наверняка известно, что в этом взрыве задействовали тротил.

Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления бывшим главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером, а также членами комиссии периода выяснения причин катастрофы в 2010 году. По словам Мацеревича, это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

В действиях сотрудников подкомиссии под председательством Миллера обнаружены допущенные фальсификации и невыполнение обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в меморандуме, подписанном с Россией, подтверждает правдивость черных ящиков и соглашается отдать из российской стороне, которые могут вернуть их, когда захотят. Мацеревич отметил, что данные действия Ежи Миллева являются совершением преступления по статье 129.

В средине апреля прошлого года подкомитет Минобороны Польши в техническом отчете по Смоленской катастрофе указал, что причиной разрушения самолета Ту-154М стал взрыв, произошедший над землей.

В последствии, в марте 2019 года британская лаборатория судебно-взрывчатых веществ, которая подчиняется Министерству обороны страны, на большинстве из 200 образцов обломков обнаружила следы веществ, которые используются для производства взрывчатки, в частности тротила. Напомним, в катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.