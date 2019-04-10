Босния и Герцоговина временно не участвует в работе ПАСЕ

Новости мира: Совет Европы приостановил участие Боснии и Герцеговины в работе ПАСЕ из-за отсутствия состава делегации.

Совет Европы приостановил участие Боснии и Герцеговины в работе Парламентской ассамблеи, поскольку страна до сих пор не назначила новых представителей в течение шести месяцев после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Участие боснийской делегации в работе ПАСЕ приостановили минимум до конца года.

Это решение было принято через три дня после того, как Совет Европы предупредил чиновников Боснии о крайнем сроке формирования делегации.

В Страсбурге предупредили, что "отсутствие парламентской делегации БиГ на собрании является очень плохим сигналом относительно способности страны выполнять свои обязательства в области демократии, верховенства права и права человека".

Это был второй такой провал Боснии в этом месяце после того, как правительство не смогло определить контактных лиц для Европола.

Напомним, в феврале депутаты Европарламента призвали власти Боснии и Герцеговины продолжить конституционные, политические и избирательные реформы, чтобы продвигать процесс интеграции в ЕС.