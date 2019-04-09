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"Зрады" не будет: в ПАСЕ усилят полномочия Ассамблеи

"Зрады" не будет: в ПАСЕ усилят полномочия Ассамблеи
15:22 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости мира: В ПАСЕ решили отложить с возможным снятием санкций с РФ. В докладе будут сделаны правки, усиливающие полномочия Ассамблеи.

На своей странице в соцсети депутат Борислав Береза успел сообщить, что "зрада отменяется". В Парламентской ассамблеи Совета Европы меняют концепцию.

Текст доклада, который помог снять санкции с России, в срочном порядке правят. Возвращение российской делегации в состав Ассамблеи пока также под вопросом. Как сообщает чиновник, с помощью правок документ позволит усилить полномочия ведомства.

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Ранее сообщалось, что в ПАСЕ будут пытаться наладить отношение всей Ассамблеи с РФ. Так, Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд вынес предложение изменить правила и вернуть представителей России. В свою очередь российская сторона потребовала снятие санкций в обмен на возобновление уплаты взносов в бюджет СЕ.

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Все по теме:

ПАСЕ, Россия, Санкции, Европа, РФ, Доклад, Голосование, Полномочия, Ассамблея, Правки.
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