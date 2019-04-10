ЕС обнародовал указания странам в случае Brexit без соглашения

Новости мира: В Еврокомиссии рассказали о чрезвычайных мерах в случае жесткого Brexit.

В преддверии внеочередного заседания Европейского Совета, которое состоится в среду 10 апреля в Брюсселе, Еврокомиссия обнародовала директивные указания странам-членам на случай “no deal”, если британский парламент не сможет принять cоглашение о Brexit.

Соответствующий документ обнародован на сайте Европейской Комиссии.

Чрезвычайные меры в случае Brexit без соглашения, которые Евросоюз примет в одностороннем порядке как временное средство для защиты собственного рынка и граждан, будут касаться пяти главных сфер: места проживания граждан и их социальной защиты, защиты баз данных, медицинских услуг, сотрудничества между органами полиции и судебной власти, а также рыболовства. Эти меры будут применяться, если Великобритания выйдет из ЕС 12 апреля без согласованного соглашения, или позднее, после дополнительной координации каждой следующей фазы реализации сценария «без соглашения».

Как отмечает Еврокомиссия, при любых условиях сценарий "no deal" для выхода Великобритании из ЕС повлечет экономические потери и не является желательным для европейской стороны, но ЕС в полной мере подготовился к такому развитию событий.

В ЕК напоминают, что при любых условиях Великобритания, в случае выхода «без соглашения», должна решить три главные проблемы, которые являются предпосылкой для любых дальнейших переговоров относительно будущих отношений с Евросоюзом. Первая касается защиты и соблюдения прав граждан, которые пользовались правом свободного передвижения до Brexit. Второй вопрос - соблюдение финансовых обязательств, которые Великобритания приняла на себя как член ЕС. Наконец, третий важный вопрос - соблюдение буквы и духа так называемого соглашения «Хорошей пятницы», которая является залогом мира и стабильности на острове Ирландия и сохранение общего рынка.

Еврокомиссия разъясняет, что по сценарию выхода "no deal" Великобритания станет для ЕС «третьей страной» без какого-либо переходного периода. С этого момента все первичные и вторичные законодательные и нормативные акты ЕС прекращают свое действие относительно Великобритании. Развитие, очевидно, повлечет большие потери для людей и для бизнеса.

При таком сценарии отношения между Великобританией и ЕС будут регулироваться международным законодательством, включая правила Всемирной торговой организации. ЕС будет обязан немедленно применить соответствующие правила и тарифы на границах с Великобританией, что включает таможенные проверки и контроль, санитарные и фитосанитарные стандарты, проверку продукции на соответствие принятым в ЕС нормам. Несмотря на меры предосторожности, такой контроль может привести к существенной задержке движения на границах, - предупреждает Еврокомиссия.

В дополнение, граждане Великобритании больше не будут считаться гражданами ЕС, что повлечет за собой дополнительные проверки при пересечении границы с ЕС. Страны-члены ЕС осуществили масштабную подготовку необходимой для этого инфраструктуры в портах и аэропортах, чтобы сделать процесс таких проверок как можно эффективнее, но эта процедура также вероятно вызовет дополнительные задержки и неудобства для передвижения людей.