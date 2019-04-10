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Европарламент потребовал от Европейского совета и Британии определиться с процедурой Brexit

Европарламент потребовал от Европейского совета и Британии определиться с процедурой Brexit
22:32 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Великобритания и Европейский совет должны как можно скорее определить сроки и условия продления процедуры Brexit.

Это особенно важно в контексте майских выборов в Европарламент.

Соответствующее обращение руководителей политических групп Европарламента с предложениями о применении статьи 50 Соглашения относительно выхода Британии из состава Евросоюза согласовано 10 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

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Председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами государств и правительств ЕС, которые прибыли в Брюссель на внеочередной саммит, заявил: "Для Европейского парламента в первую очередь важно защитить права европейских граждан, которые проживают в Великобритании, и права британцев, живущих в Европе. Мы убеждены, что выход по сценарию no-deal (без соглашения - ред.) повлечет огромный вред для граждан и предприятияй, и такого сценария следует всячески избегать, если не сказать - любой ценой".

Таяни призвал Лондон как можно скорее внести ясность относительно собственных намерений. От этого и от даты выхода Британии из ЕС зависит начало переговоров о дальнейших отношениях. Этот вопрос влияет также на выборы в Европарламент, которые должны состояться в мае, и подготовка к которым проходит в ситуации неопределенности.

"Любое продолжение (применения статьи 50 — ред.), которое выходит за даты проведения европейских выборов, должно предусматривать обязательство Великобритании относительно участия в этих выборах. Мы не можем допустить, чтобы европейские выборы превращались в нечто вроде игры. Парламент, который в этом году имеет 751 депутатов, 705 в следующем году, когда одни депутаты выходят, другие прибывают - это недопустимо", - подчеркнул глава ЕП.

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Он отметил, что в случае выхода Великобритании из ЕС у британских депутатов не будет возможности оставаться в составе Европарламента и принимать решения от имени граждан Евросоюза.

"Европейский парламент - это дом для демократии. Мы не можем подрывать принцип народного представительства вследствие такой неопределенности. Мы должны знать, что будет происходить и как долго продлится продолжение, каким будет состав парламента... Для Европейского парламента игры неприемлемы - игры за счет европейских граждан. Поэтому мы будем чрезвычайно твердыми в этих вопросах как в отношении Великобритании, так и в отношении Европейского совета. Ведь единство, эффективность и достоинство Европарламента не подлежат обсуждению", - заявил Таяни.

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Европарламент, Европейский Совет, Brexit.
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