Скачать
Среда, 10.04.2019
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Президент распорядился уволить главу Одесской ОГА
Президент распорядился уволить главу Одесской ОГА
Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча
Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона: LIVE
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри

В Ирландии убеждены в успехе отсрочки Brexit

В Ирландии убеждены в успехе отсрочки Brexit
21:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава правительства Ирландии Лео Варадкар уверен, что ЕС сможет согласовать продление сроков Brexit.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил уверенность в том, что страны ЕС смогут согласовать продление сроков Brexit, передает в среду газета The Guardian.

По словам Л.Варадкара, он "твердо убежден", что европейские лидеры смогут достичь договоренности по срокам выхода Великобритании из ЕС.

"Я считаю, что Брюссель и весь ЕС придет к консенсусу о том, что Великобритании следует предоставить немного времени для межпартийных переговоров", - отметил Л.Варадкар.

Премьер Ирландии добавил, что решение по тому, насколько можно отложить Brexit и при каких условиях, еще не принято.

Л.Варадкар подчеркнул, что он хотел бы, чтобы ЕС рассмотрел возможность создания таможенного союза с Великобританией после Brexit.

Туск в преддверии саммита ЕС официально предложил "гибкий" Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, подчеркнул, что "любое продление должно быть полезным и иметь цель". Он отметил, что единственный способ провести Brexit упорядоченно - принять соглашение о выходе Великобритании из ЕС в британском парламенте.

ЕС обнародовал указания странам в случае Brexit без соглашения

В среду европейские лидеры собрались в Брюсселе на саммите ЕС, в ходе которого им предстоит решить судьбу Brexit. На саммите лидеры обсудят возможность продления сроков выхода Великобритании из ЕС.

В Великобритании нет единства по поводу того, какой план по Brexit нужен стране: переговоры по этому вопросу веду находящиеся у власти консерваторы и оппозиционеры-лейбористы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Ирландия, Brexit, Лео Варадкар, Отсрочка Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
03 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
05 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым &quot;ангелом&quot; бренда
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь