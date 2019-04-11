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В Британии "заминировали" верфь с атомными подлодками

В Британии "заминировали" верфь с атомными подлодками
05:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Британский завод атомных подлодок эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

В среду в северной Англии была эвакуирована верфь, где собирают атомные подводные лодки нового поколения, передат УНН, ссылаясь на Reuters.

Так, машины скорой помощи и полиция прибыли на место происшествия к верфи BAE Systems на северо-западе Англии.

"Нам сообщили об инциденте на площадке BAE Systems в Барроу. Инцидент не связан с ядерной безопасностью ", - сообщил изданию представитель Управления по ядерному регулированию.

"Мы поддерживаем безопасность объекта BAE Systems и будем продолжать следить за ситуацией", - добавил он.

BAE Systems заявила, что док был закрыт в качестве меры предосторожности.

Неопознанный источник сообщил британским СМИ, что персонал был эвакуирован после сообщения о бомбе на ударной атомной подводной лодке класса Astute.

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Великобритания, Минирование, BAE Systems, Барроу.
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