В Британии "заминировали" верфь с атомными подлодками

В среду в северной Англии была эвакуирована верфь, где собирают атомные подводные лодки нового поколения, передат УНН, ссылаясь на Reuters.
Так, машины скорой помощи и полиция прибыли на место происшествия к верфи BAE Systems на северо-западе Англии.
"Нам сообщили об инциденте на площадке BAE Systems в Барроу. Инцидент не связан с ядерной безопасностью ", - сообщил изданию представитель Управления по ядерному регулированию.
"Мы поддерживаем безопасность объекта BAE Systems и будем продолжать следить за ситуацией", - добавил он.
BAE Systems заявила, что док был закрыт в качестве меры предосторожности.
Неопознанный источник сообщил британским СМИ, что персонал был эвакуирован после сообщения о бомбе на ударной атомной подводной лодке класса Astute.